Al Bano dimagrito con la sua dieta speciale: ecco quanti chili ha perso (Di domenica 12 luglio 2020) Al Bano è uno dei cantanti italiani di maggior successo. Spesso è stato al centro dei rumor per i vari e presunti ritorni di fiamma con Romina Power, sua partner storica. Il cantante di Cellino San Marco ha sempre smentito e attualmente è legato a Loredana Lecciso. La riconciliazione con quest’ultima sembra definitiva quindi i fan della coppia Al Bano Romina dovranno mettersi l’anima in pace. Di recente il cantante è finito al centro dell’attenzione per un motivo ben diverso, ovvero il suo peso. Sembrerebbe che il lockdown lo abbia aiutato a seguire una dieta sana ed equilibrata e intervistato dal settimanale Gente svela quanti chili ha perso. Al Bano afferma: “Ho perso sette chili ... Leggi su velvetgossip

Al Bano dimagrito - quanti kg ha perso : fan preoccupati Se sono stati tantissimi coloro che in questa quarantena hanno messo su qualche chilo, non si può dire lo stesso di Al Bano Carrisi, che, intervistato, ha raccontato di aver perso quattro chili. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato ...

Se sono stati tantissimi coloro che in questa quarantena hanno messo su qualche chilo, non si può dire lo stesso di Al Carrisi, che, intervistato, ha raccontato di aver quattro chili. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato ... Albano dimagrito in quarantena : cambio drastico nella sua alimentazione Questo articolo Albano dimagrito in quarantena : cambio drastico nella sua alimentazione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Albano ha svelato a tutti i suoi fan qual è stata la dieta che ha seguito ...

Questo articolo in : sua è apparso prima, sua versione originale, sul sito YouMovies. ha svelato a tutti i suoi fan qual è stata la dieta che ha seguito ... “Ecco come sono dimagrito così velocemente”. Al Bano in gran forma : cosa ha smesso di mangiare Forse per i pensieri, forse per lo stress, forse per altro, non tutti sono ingrassati in quarantena. C’è anche chi è dimagrito, come AlBano Carrisi. Il cantante ha perso ben 4 chili durante il lockdown. A causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Bano dimagrito Al Bano dimagritissimo, la dieta speciale che gli ha fatto perdere molti Kg ViaggiNews.com Al Bano dimagrito con la sua dieta speciale: ecco quanti chili ha perso

Al Bano è uno dei cantanti italiani di maggior successo. Spesso è stato al centro dei rumor per i vari e presunti ritorni di fiamma con Romina Power, sua partner storica. Il cantante di Cellino San Ma ...

Al Bano dimagritissimo, la dieta speciale che gli ha fatto perdere molti Kg

Al Bano Carrisi ha perso moltissimi chili e si mostra decisamente dimagrito: scopriamo qual è la dieta speciale che ha seguito. In quest’ultimo periodo si è parlato spesso di Al Bano per via dei solit ...

Al Bano è uno dei cantanti italiani di maggior successo. Spesso è stato al centro dei rumor per i vari e presunti ritorni di fiamma con Romina Power, sua partner storica. Il cantante di Cellino San Ma ...Al Bano Carrisi ha perso moltissimi chili e si mostra decisamente dimagrito: scopriamo qual è la dieta speciale che ha seguito. In quest’ultimo periodo si è parlato spesso di Al Bano per via dei solit ...