12 luglio 1998, la finale Francia-Brasile: 3-0, doppietta di Zidane (Di domenica 12 luglio 2020) La finale della Coppa del Mondo 1998 è Francia-Brasile. Il pre-partita è dominato dalla notizia sul presunto malore di Ronaldo. Poi, in campo, si scatena Zidane e i transalpini trionfano in casa. Il Mondiale del 1998 si gioca in Francia, Paese che aveva ospitato sessant’anni prima la fase finale del torneo iridato. Il 12 luglio l’ultimo atto con la finale, Francia-Brasile. I padroni di casa hanno eliminato in semifinale la sorprendente Croazia mentre i campioni in carica hanno avuto la meglio sull’Olanda. Il mistero di Ronaldo Nelle ore immediatamente precedenti all’appuntamento, l’attaccante brasiliano Ronaldo ... Leggi su newsmondo

Brasile-Francia 0-3 - transalpini campioni del mondo – 12 luglio 1998 – VIDEO Brasile-Francia 0-3, il 12 luglio del 1998 i transaplini diventano campioni del mondo per la prima volta nella loro storia È il 12 luglio del 1998 quando Brasile e Francia si ritrovano opposte per l’atto finale del ...

0-3, il 12 del i transaplini diventano del per la prima volta nella loro storia È il 12 del quando Brasile e Francia si ritrovano opposte per l’atto finale del ... 3 luglio 1990 e 3 luglio 1998 - l’Italia cade dagli undici metri : maledetti rigori! Si rinnova il classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi”. Torniamo indietro a due Mondiali sfortunati per l’Italia: quello del 1990 e quello del 1998. La nostra Nazionale non è mai stata infallibile dal ...

NetflixIT : Maya Hawke è nata l’8 luglio del 1998, ma per noi sarà sempre la persona che ha reso meravigliosa l’estate del 1985… - haps_per : Otto anni prima, il 12 LUGLIO 1998 un Zidane con la testa non ancora completamente pelata aveva dato alla Francia i… - CalcioNews24 : Brasile-Francia 0-3, transalpini campioni del mondo – 12 luglio 1998 – VIDEO - milano_xr : RT @unoscribacchino: 'Ci vogliono morti, perché siamo i loro nemici. E non sanno che farsene di noi, perché non siamo i loro schiavi'. Sol… - Giorning : 12 luglio 1998 - La Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale contro il Brasile campione in carica -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1998 12 luglio 1998, Francia per la prima volta campione del mondo. E c'è il giallo Ronaldo TUTTO mercato WEB Christian Vieri, 47 anni da "Bomber"

Nato il 12 luglio 1973, l'ex attaccante di Atletico Madrid ... Centravanti della Nazionale nel 1998 in Francia, nel 2002 in Corea del Sud-Giappone e nel 2004 in Portogallo, con 9 gol ha eguagliato il ...

L’almanacco del Giunco: il 12 luglio apre Villa Borghese e debuttano i Rolling Stones

GROSSETO – Domenica 12 luglio, san Paterniano vescovo, il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.54. Accadeva oggi: 526 – Viene eletto papa Felice IV. 1153 – Viene consacrato papa Anastasio IV. 1184 ...

Nato il 12 luglio 1973, l'ex attaccante di Atletico Madrid ... Centravanti della Nazionale nel 1998 in Francia, nel 2002 in Corea del Sud-Giappone e nel 2004 in Portogallo, con 9 gol ha eguagliato il ...GROSSETO – Domenica 12 luglio, san Paterniano vescovo, il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.54. Accadeva oggi: 526 – Viene eletto papa Felice IV. 1153 – Viene consacrato papa Anastasio IV. 1184 ...