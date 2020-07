Walter Ricciardi: “Gli italiani si stanno sbracando, si diano una regolata” (Di sabato 11 luglio 2020) “Caldo e alto tasso di umidità ne ostacolano la diffusione, ma da soli non bastano a contrastarlo, come dimostra l’esplosione dei contagi in Paesi caldi. Vedo un grande sbracamento generale anche da noi però. Gli italiani si diano una regolata perché continuando così perderemo l’occasione di ridurre drasticamente i contagi. Molte regioni che nelle previsioni dovevano uscire ora dall’epidemia ci saranno ancora dentro in autunno. Quando il virus potrebbe diffondersi più facilmente”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, a La Stampa in merito a un possibile ritorno del contagio da coronavirus: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga dello stato d’emergenza per il coronavirus è ... Leggi su sportface

