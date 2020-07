Vincenzo De Luca all’attacco: «Mettetevi queste benedette mascherine, io lo farò anche al mare» (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel suo messaggio via social di oggi ai residenti della sua Regione non ha esitato a chiedere a tutti di indossare sempre la mascherina protettiva, per contrastare il diffondersi del Coronavirus. De Luca spiega: «Vi rinnovo l’appello ad aiutarci, Mettetevi queste benedette mascherine io me le metterò anche se andrò a mare, tanto per dare l’esempio». Il tuo browser non supporta il tag iframe Il presidente della Regione si dice preoccupato per il riaccendersi dei focolai: «Dobbiamo fare attenzione a chi rientra dagli Stati uniti. Un nostro concittadino è tornato da New York ed ha preso ... Leggi su open.online

Vincenzo De Luca : “Ad oggi siamo regione a contagio zero. Possibile miracolo economico” (VIDEO) Vincenzo De Luca : il governatore della Campania fa appello al senso di responsabilità e preannuncia “180mila tamponi e mascherine a tutti gli alunni per riaprire le scuole il 14 settembre”. (VIDEO) Il governatore della Campania, ...

De : il governatore della Campania fa appello al senso di responsabilità e preannuncia “180mila tamponi e mascherine a tutti gli alunni per riaprire le scuole il 14 settembre”. Il governatore della Campania, ... Nuovo focolaio in Campania. Vincenzo De Luca dà la colpa agli ingressi incontrollati dall'estero Nuovi casi di Covid-19 si registrano nell’avellinese con un cluster nella zona di Serino. Il primo paziente positivo al coronavirus è ricoverato da sabato scorso nel Covid Hospital dell’azienda Moscati di Avellino, che così ...

Nuovi casi di Covid-19 si registrano nell’avellinese con un cluster nella zona di Serino. Il primo paziente positivo al coronavirus è ricoverato da sabato scorso nel Covid Hospital dell’azienda Moscati di Avellino, che così ... Vincenzo De Luca furioso : all’attacco su Facebook Vincenzo De Luca scatenato su Facebook: nel dare aggiornamenti sulla situazione in Campania del coronavirus, denuncia episodi di rilassamento eccessivo e lancia un monito Vincenzo De Luca scatenato più che mai. Il governatore non ha perso lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Luca De Luca: «Barbarie. Ma non siete soli» Avvenire De Luca: «Mettete la mascherina, la metterò anch’io al mare. Il calvario finirà solo con il vaccino»

Il governatore della regione Campania nel consueto appuntamento su Facebook il venerdì pomeriggio ricorda ai cittadini che il calvario finirà quando avremo un vaccino - Ansa /CorriereTv Il calvario Co ...

De Luca incontra i genitori della «bimba di legno»: «Entro luglio Arianna dovrà essere risarcita»

«Ha promesso e manterrà la promessa, così Arianna potrà avere le cure e una casa». Nella vicenda della bambina resa «come di legno» da una sedazione prolungata con un farmaco non adatto ai bambini all ...

