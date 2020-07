Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 17:30 (Di sabato 11 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA; TRAFFICO ANCORA INTENSO INVECE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; LEGGERI DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA; RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. PER IL MOMENTO DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ... Leggi su romadailynews

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 16 : 30 VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio . CIRCO Lazio NE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN ...

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA . CIRCO NE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN ... Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 15 : 30 VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio . CIRCO Lazio NE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU ...

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA . CIRCO NE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU ... Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 13 : 30 VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-07-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - dgsoftwa19 : RT @andylaco: Buongiorno da Castro Pretorio dove il cittadino modello e la vigilanza asfissiante della @PLRomaCapitale permettono di usare… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai