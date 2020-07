"Una ferita profonda". Mara Venier, la devastante confessione su Renzo Arbore: "Uno degli episodi più dolorosi della mia vita" (Di sabato 11 luglio 2020) La stagione di Domenica In si è conclusa con un successo certificato dagli ottimi ascolti. Mara Venier torna a parlare in un'intervista rilasciata al settimanale Di più. Impossibile non citare l'infortunio al piede: “Ne avrò per un altro mese e mezzo almeno, Goni giorno devo fare la fisioterapia, per muovermi uso la sedia a rotelle”. Poi la conduttrice di Rai1 ha parlato della sua vita personale, a partire dalla relazione con Renzo Arbore: “Un amore importante, il nostro, con momenti dolorosi”. Come quello della perdita di un figlio, un dramma che non è stato ancora del tutto superato: “Una ferita profonda che non voglio riaprire. Solo ... Leggi su liberoquotidiano

Lorena Bianchetti commossa - una ferita ancora aperta per lei Questo articolo Lorena Bianchetti commossa , una ferita ancora aperta per lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lorena Bianchetti è una delle conduttrici più note della Rai. In passato però ...

Questo articolo , una per lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. è una delle conduttrici più note della Rai. In passato però ... Loretta Bianchetti commossa - una ferita ancora aperta per lei Questo articolo Loretta Bianchetti commossa , una ferita ancora aperta per lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lorena Bianchetti è una delle conduttrici più note della Rai. In passato ...

Questo articolo , una per lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lorena è una delle conduttrici più note della Rai. In passato ... Dentro la ferita profonda di una doppia conquista Il 15 agosto del 1261, dopo quasi sei decenni di dominazione latina, Michele VIII Paleologo, imperatore di Nicea, entrava solennemente in Costantinopoli, riconquistata il 25 luglio precedente, preceduto dall’icona della Vergine della chiesa ...

lucianonobili : Siamo abituati al linciaggio del #Fattoquotidiano verso chi la pensa diversamente. Ma oggi #Travaglio è sceso più i… - crippa5stelle : La tragedia del #PontediGenova, che ha visto 43 vittime, è ancora una ferita aperta per il Paese. Da membro di una… - SerroniMarco : RT @bonnie379: Mia figlia ieri si è fatta una ferita da sutura al gomito, stamattina mia madre da brava nonna la sta amorevolmente consolan… - livetheirsmiles : RT @annapasetto: @cillianseyes In teoria una persona almeno una settimana resiste senza cibo. Il problema è la notte, il freddo o una possi… - FrancoFrattini : RT @francycognato: LULA, splendida pit di circa due anni,buonissima e molto socievole, sia con le persone che con i suoi simili. Arrivata s… -

Ultime Notizie dalla rete : Una ferita Dentro la ferita profonda di una doppia conquista | il manifesto Il Manifesto Mara Venier, Renzo Arbore e la ferita profonda: "Uno degli episodi più dolorosi della mia vita"

La stagione di Domenica In si è conclusa con un successo certificato dagli ottimi ascolti. Mara Venier torna a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Impossibile non citare l’infor ...

Spacciatore in fuga cade e muore

(ANSA) – MILANO, 11 LUG – Un giovane straniero, forse marocchino, è morto nel pomeriggio saltando da un bosco sulla strada che porta a Tartano (Sondrio), nel tentativo di sfuggire ai carabinieri in bo ...

La stagione di Domenica In si è conclusa con un successo certificato dagli ottimi ascolti. Mara Venier torna a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Impossibile non citare l’infor ...(ANSA) – MILANO, 11 LUG – Un giovane straniero, forse marocchino, è morto nel pomeriggio saltando da un bosco sulla strada che porta a Tartano (Sondrio), nel tentativo di sfuggire ai carabinieri in bo ...