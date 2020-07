Terribile incidente frontale tra un'auto e un furgone: morti due ragazzi di 28 anni (Di sabato 11 luglio 2020) incidente a Gorgonzola, in provincia di Milano, nella notte tra venerdì e sabato. Sul posto sono intervenuti vigili del... Leggi su today

Today_it : Terribile incidente frontale tra un'auto e un furgone: morti due ragazzi di 28 anni - Notiziedi_it : Incidente nel Vesuviano, auto travolge comitiva: «Scena terribile, sangue e corpi a terra; i ragazzi sono andati gi… - occhio_notizie : 'Scena terribile, i ragazzi sono andati giù come birilli' - isaylumos : -come lo chiamino INCIDENTE. NON È UN CAZZO DI INCIDENTE UN POLIZIOTTO ARMATO HA AMMAZZATO UN SEDICENNE DISARMATO C… - enr_gav : RT @LaStampa: Il terribile incidente è avvenuto sulla ex statale 460 del Gran Paradiso tra Valperga e Cuorgnè. -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Pontinia, terribile incidente nella notte: muoiono due giovani, una ragazza è gravissima Il Messaggero Incidente San Gennaro Vesuviano/ Video choc: auto su folla, un morto e due gravissimi

Terribile incidente avvenuto nella giornata di ieri in quel di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli: un’auto guidata da un 18enne si è abbattuta su un gruppo di sei amici, uccidendo una ragaz ...

"Sono una stella in cielo che vi sorride", lo struggente messaggio per ricordare Carlotta, morta a 24 anni

“Voglio raccontarvi una storia che ha inizio l’11 aprile 1991, giorno in cui sono nata. I miei genitori, i miei nonni, gli zii, le zie e tutti gli amici erano felici per questo evento tanto atteso”. I ...

Terribile incidente avvenuto nella giornata di ieri in quel di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli: un’auto guidata da un 18enne si è abbattuta su un gruppo di sei amici, uccidendo una ragaz ...“Voglio raccontarvi una storia che ha inizio l’11 aprile 1991, giorno in cui sono nata. I miei genitori, i miei nonni, gli zii, le zie e tutti gli amici erano felici per questo evento tanto atteso”. I ...