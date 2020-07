Sondaggio: Juve-Atalanta, solo il 24% aveva previsto il pareggio (Di domenica 12 luglio 2020) Stasera Juve-Atalanta: come finirà? Vittoria Juventus (43%) Vittoria Atalanta (34%) pareggio (24%) Foto: profilo twitter Juve L'articolo Sondaggio: Juve-Atalanta, solo il 24% aveva previsto il pareggio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nuovo sondaggio di Atletico e Tottenham per Milik - ma lui ribadisce di volere la Juve Arek Milik insiste: vuole soltanto la Juve ntus. Tuttosport scrive: “Arek non solo non vuole rinnovare con gli azzurri, ma ha in testa un’idea precisa per il prossimo anno. Raggiungere Maurizio Sarri a Torino per giocare in tandem con i ...

Arek insiste: vuole soltanto la ntus. Tuttosport scrive: “Arek non solo non vuole rinnovare con gli azzurri, ma ha in testa un’idea precisa per il prossimo anno. Raggiungere Maurizio Sarri a Torino per giocare in tandem con i ... Calciomercato Juve : spunta l’ipotesi Milik - sondaggio con il Napoli La Juventus starebbe pensando ad Arkadiusz Milik per rinforzare il proprio attacco: il contratto del polacco scadrà nel 2021 In estate la Juventus dovrà necessariamente rinforzare l’attacco vista la partenza, quasi certa, di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Juve SONDAGGIO CM.IT – Serie A, Juve a +7: si complica la rincorsa della Lazio CalcioMercato.it Gosens, osservato speciale della Juve e spauracchio del PSG: 'Pazzesco essere seguito dai top club'

E' uno dei migliori esterni del campionato e tra i più apprezzati in Europa, anche in virtù di quei 9 centri in Serie A (più uno in Champions) che lo piazzano d ...

Milik è in fase di stallo

TORINO- Non ci sono grosse novità nell’affare Milik. La Juventus infatti, nonostante i numerosi sondaggi con la società partenopea, non si sarebbe ancora mossa ufficialmente per ottenere il giocatore, ...

