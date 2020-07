Scontro sullo stato d'emergenza Conte: "Deciderà il Parlamento" (Di sabato 11 luglio 2020) Fonti di Palazzo Chigi spiegano che in merito alla proroga dello stato di emergenza, lo stesso Presidente Conte ha affermato che si tratta di una decisione che non è ancora stata presa. Se si procedesse in questa direzione, l’intenzione del Presidente Conte sarebbe comunque quella di passare per il Parlamento Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Perché lo stato di emergenza Coronavirus viene prorogato al 31 dicembre e a cosa serve

Non c’è ancora l’ufficialità ma dopo le indiscrezioni di stampa anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto chiaramente capire che lo stato di emergenza Coronavirus verrà prorogato al 31 ...

