Ron chi è? Età, altezza, carriera e vita privata del cantante (Di sabato 11 luglio 2020) Ron è uno degli ospiti della puntata di questa sera Una voce per Padre Pio, in onda su Rai Uno in prima serata con Flavio Insinna. Conosciamolo meglio. foto facebookUna voce per Padre Pio torna questa sera in prima serata con una nuova edizione condotta da Flavio Insinna insieme a Nino Frassica, sarà il consueto appuntamento dell’estate che va in onda ogni anno. Tantissimi gli ospiti presenti alla serata, tra cui Alessio Boni, Alberto Urso, Fausto Leali, Red Canzian, Gabriele Cirilli e molti altri. età e altezza Rosalino Cellamare è nato il 13 agosto 1953 ed ha oggi sessantasei anni ed è alto 1, 75. Ron biografia Cantautore e musicista italiano è nato a Dorno, in provincia di Pavia e con il tempo comincia a partecipare a vari concorsi di musica dove viene notato da un talent-scout della RCA Italiana. ... Leggi su chenews

