Roma, elicottero precipitato nel Tevere: estratti i corpi (Di sabato 11 luglio 2020) Due corpi sarebbero stati recuperati a Nazzano Romano, dove ieri è precipitato un elicottero. Il velivolo civile, secondo i testimoni, volando troppo basso avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione. I Carabinieri di Monterotondo informano che a bordo si trovavano due persone, un uomo di 78 anni, il cui corpo sarebbe stato recuperato per primo dai Vigili del Fuoco, e una donna di 70 anni. Roma: il corpo del 78enne recuperato dal Tevere Apparterrebbe a un ex pilota di Alitalia il corpo recuperato poco fa dai Vigili del Fuoco, a lavoro tutta la notte con squadre di sommozzatori a Nazzano Romano. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il 78enne, molto noto nella zona, avrebbe tenuto l’elicottero nella sua villa di Torrita ... Leggi su thesocialpost

Ieri un elicottero è precipitato nel Tevere a nord di Roma Ieri pomeriggio un elicottero privato è precipitato nel fiume Tevere all'altezza della Riserva Naturale Tevere -Farfa, nel comune di Nazzano, in provincia di Roma e vicino alla provincia di Rieti. Oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco ...

