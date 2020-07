Roma, controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti Covid-19: chiuso un locale a Piazza Bologna (Di sabato 11 luglio 2020) Roma – Nel corso della serata di ieri e fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito una accurata attività di controllo nella zona di Piazza Bologna, Piazza Istria e viale Ippocrate, luoghi di ritrovo di giovani, sino a tarda ora. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle prescrizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici ovvero presso i locali, anch’essi tenuti a rispettare e a far rispettare le indicazioni contenute nei provvedimenti governativi, della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. In Piazza Bologna, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

