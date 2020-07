“Nuovo focolaio in una ditta di consegna. Ecco cosa fare se riceviamo un pacco (Di sabato 11 luglio 2020) Durante l'isolamento, a cui siamo stati costretti per colpa del cornavirus, in molti, abbiamo usufruito degli acquisti online. Purtroppo a tutt'oggi, ogni giorno veniamo a conoscenza di nuovi focolai, che si sono stanno avendo proprio nelle aziende di logistica e di trasporto. Dopo la scoperta di soggetti affetti da coronavirus, che si è verificato solo pochi giorni giorni fa, presso la sede di Bartolini, una nuova doccia fredda ha colpito questo settore trasporti. Un nuovo focolaio, si è sviluppato presso la Tnt di Bologna. A tale proposito la regione Emilia Romagna, ha deciso di rendere obbligatori i test sierologici a tutti i dipendenti del settore. L'esito dei tamponi, ha riscontrato 29 casi positivi. Tutte le persone coinvolte, sono state messe in isolamento. Lo screening, sta coinvolgendo anche i parenti delle persone positive. Purtroppo ... Leggi su howtodofor

