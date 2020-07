Non si accorge dell'arrivo dell'autobus e apre la portiera della sua automobile, provocando l'incidente (Di sabato 11 luglio 2020) Non si accorge dell'arrivo dell'autobus e apre la portiera della sua automobile, provocando l'incidente. E' successo questo pomeriggio, sabato 11 luglio 2020, attorno alle 16, in via Torino angolo via ... Leggi su torinotoday

telecinismo : RT @dbric511: Maledetta la vocina del Tom Tom appena si accorge che sei rilassato nel silenzio urla “PROSEGUIRE DRITTO” che non serve a un… - monicanote73 : RT @dbric511: Maledetta la vocina del Tom Tom appena si accorge che sei rilassato nel silenzio urla “PROSEGUIRE DRITTO” che non serve a un… - sensazionivarie : RT @dbric511: Maledetta la vocina del Tom Tom appena si accorge che sei rilassato nel silenzio urla “PROSEGUIRE DRITTO” che non serve a un… - Claudio44776061 : Il governo non pensi ai soldi ,almeno una volta la vita umana valga di più! Autostrade non deve più gestire nessuna… - dbric511 : Maledetta la vocina del Tom Tom appena si accorge che sei rilassato nel silenzio urla “PROSEGUIRE DRITTO” che non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non accorge Il leone si nasconde. Il bufalo se ne accorge e non c'è scampo Il Tempo Mercedesz Henger, occhio alla minigonna: la figlia di Eva non se ne accorge, fan impazziti

Su Instagram Mercedesz Henger continua ad incantare i fan con scatti mozzafiato. La splendida influencer, concorrente al reality show di Canale 5 L'Isola dei famosi’, ha pubblicato vari scatti che la ...

Non si accorge dell'arrivo dell'autobus e apre la portiera della sua automobile, provocando l'incidente

A scontrarsi un'autobus Gtt della linea "35" e una Autobianchi Y10, condotta da una pensionata. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita: l'autobus ha subìto un problema all'altezza della ruota ...

Su Instagram Mercedesz Henger continua ad incantare i fan con scatti mozzafiato. La splendida influencer, concorrente al reality show di Canale 5 L'Isola dei famosi’, ha pubblicato vari scatti che la ...A scontrarsi un'autobus Gtt della linea "35" e una Autobianchi Y10, condotta da una pensionata. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita: l'autobus ha subìto un problema all'altezza della ruota ...