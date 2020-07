Milan, Pioli su Leao: «È un talento innato» (Di sabato 11 luglio 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa della crescita di Rafael Leao Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Napoli, dell’evoluzione di Rafael Leao. talento – «Ha un grande talento, è innato, però va coltivato e migliorato, sono felice di ciò che sta facendo Rafa, sta dando un apporto importante alla squadra. Non è importante il minutaggio, ma la qualità del minutaggio. Continuando così Leao si toglierà delle soddisfazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Napoli-Milan - Pioli : "Abbiamo le qualità per farcela" Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Napoli-Milan : "Siamo consapevoli del nostro momento di forma".

Milan : Pioli - non sarei contento del settimo posto ANSA, - Milan O, 11 LUG - "Prima del Covid eravamo settimi e lo siamo ancora. Né io né i giocatori saremmo contenti di finire settimi". Stefano Pioli vuole dal Milan uno sprint finale

Pioli : "Io via dal Milan? Non è una cosa che mi preoccupa" Non so se il club abbia già deciso ma non è una mia preoccupazione né dei miei calciatori. La nostra unica preoccupazione è fare bene. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato a ottobre

