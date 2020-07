Mattino: per Milik non sono arrivate offerte che soddisfino il Napoli (Di sabato 11 luglio 2020) Nessuna offerta soddisfacente per Arek Milik, scrive il Mattino. Nessun club è disposto a spendere i 40 milioni chiesti da De Laurentiis. A premere sono Juve e Atletico Madrid, ma la Juve non ha effettuato sondaggi e l’Atletico non vuole spendere troppo. “Il polacco dovrebbe lasciare la maglia di punta centrale ad Osimhen, considera completato il suo percorso in azzurro dopo 4 anni, 47 gol e due infortuni che hanno condizionato la definitiva esplosione. Non sono arrivate offerte che soddisfino la richiesta del Napoli di 40 milioni: nessuno è disposto a spendere questa cifra per un attaccante di 26 anni il cui contratto scade il 30 giugno 2021 e che potrebbero strappare gratis al Napoli già dal prossimo ... Leggi su ilnapolista

matteosalvinimi : 'Era il nostro angioletto'. Quanta disperazione per le loro famiglie. Due giovanissime esistenze spezzate, 15 e 16… - DELIA49124753 : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Capirai con il tempo, che esistono cose per cui vale la pena svegliarsi al mattino, e che nella tua strada… - napolista : Mattino: per Milik non sono arrivate offerte che soddisfino il Napoli La Juve, per ora, non ha fatto passi concreti… - Myheartispurpl : RT @italianarmyfam_: Ricordiamo che oggi alle 3:00 del mattino ????(poco più di tre ore) inizierà #ARDYs Summer Playlist in cui appariranno a… - olivia_giurea : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Capirai con il tempo, che esistono cose per cui vale la pena svegliarsi al mattino, e che nella tua strada… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino per Coronavirus e viaggi, regole per entrare in Italia: da quarantena a autodichiarazione Il Mattino Meteo Isernia: discreto venerdì, qualche possibile rovescio nel weekend

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Sabato, 11 luglio: Bel tempo con sole splendente ...

L'addio degli amici a Antonello: «Il mare è senza spiegazioni»

Antonello Peruzzo è tornato ieri a casa. La salma del sub 56enne, morto domenica nel mare della Liguria, è stata trasportata ieri pomeriggio dall’ospedale di San Martino di Genova alla sala mortuaria ...

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Sabato, 11 luglio: Bel tempo con sole splendente ...Antonello Peruzzo è tornato ieri a casa. La salma del sub 56enne, morto domenica nel mare della Liguria, è stata trasportata ieri pomeriggio dall’ospedale di San Martino di Genova alla sala mortuaria ...