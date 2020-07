Mara Venier confessa a cuore aperto: “Una profonda ferita da non riaprire” (Di sabato 11 luglio 2020) Vediamo insieme a che cosa faceva riferimento la bravissima, Mara Venier, in una lunga intervista che ha rilasciato poco tempo fa. View this post on Instagram Buongiorno 😜 @giovanni gastel #giovannigastel A post shared by Mara Venier (@Mara Venier) on Jul 6, 2020 at 11:39pm PDT Mara Venier, oltre ad essere la Zia di tutta l’Italia, è … L'articolo Mara Venier confessa a cuore aperto: “Una profonda ferita da non riaprire” Curiosauro. Leggi su curiosauro

LorenzoMainieri : Domenica In: alle 14:00 su @RaiUno con @mara_venier - FEARLESSTWL : @haroldxgolden @niightchvnges vi riempio di reaction pics di mara venier e poi mi cacciate - UgoQuinzi : @MaxBernardini @marioadinolfi @giorgiocappozzo @RobertoRanaldo @RaiUno @TvTalk_Rai @TV2000it @maramaionchi Perché m… - zazoomblog : Mara Venier offesa sul web per il suo peso lei risponde ed è il caos: “Come vi permettete?” (FOTO) - #Venier… - zazoomnews : Mara Venier offesa sul web per il suo peso lei risponde ed è il caos: “Come vi permettete?” (FOTO) - #Venier… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier, Renzo Arbore e la ferita profonda: "Uno degli episodi più dolorosi della mia vita" Liberoquotidiano.it Mara Venier, Roberto Alessi confessa: “Ha preso una decisione”

Il popolare giornalista Roberto Alessi ha una sua rubrica sul settimanale Novella 2000 in cui esprime la sua opinione sui personaggi del mondo della Tv e dello spettacolo e dà anche qualche succosa in ...

Mara Venier, Renzo Arbore e la ferita profonda: "Uno degli episodi più dolorosi della mia vita"

La stagione di Domenica In si è conclusa con un successo certificato dagli ottimi ascolti. Mara Venier torna a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Impossibile non citare l’infor ...

Il popolare giornalista Roberto Alessi ha una sua rubrica sul settimanale Novella 2000 in cui esprime la sua opinione sui personaggi del mondo della Tv e dello spettacolo e dà anche qualche succosa in ...La stagione di Domenica In si è conclusa con un successo certificato dagli ottimi ascolti. Mara Venier torna a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Impossibile non citare l’infor ...