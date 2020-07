La proposta dei Benetton per fare pace con il Governo (Di sabato 11 luglio 2020) La mail parte dal quartier generale di Autostrade alle sei del pomeriggio. Direzione palazzo Chigi, ministero dell’Economia e ministero dei Trasporti. Dentro c’è la nuova proposta che la società controllata dai Benetton ha finito di mettere nero su bianco da pochi minuti per evitare la revoca della concessione da parte del Governo. Per provare a fare pace. Per tentare di chiudere, nel modo più indolore possibile, la lunghissima e controversa pagina del crollo del ponte Morandi a Genova. Eccoli i contenuti della lettera che Huffpost è in grado di dettagliare: più soldi, un taglio degli incassi che arrivano dai pedaggi, il via libera a a nuovi soci dentro Autostrade, una definizione della revoca più circostanziata per rassicurare le ... Leggi su huffingtonpost

