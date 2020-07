La Lazio smentisce: "Nessuna rissa dopo la sconfitta" (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - La Lazio attraversa un momento nero. dopo il terzo ko di fila arrivato contro il Sassuolo, ci sarebbe stata una accesa discussione negli spogliatoi tra Acerbi e il direttore sanitario del club, ... Leggi su corrieredellosport

La terza sconfitta consecutiva ha creato più danni della grandine in casa Lazio . Come se non bastassero i tre punti ceduti al Sassuolo e lo Scudetto ormai svanito, la squadra sembra anche averne rise ...ROMA - La Lazio attraversa un momento nero. Dopo il terzo ko di fila arrivato contro il Sassuolo, ci sarebbe stata una accesa discussione negli spogliatoi tra Acerbi e il direttore sanitario del club, ...