Insigne salta il turnover. Dalla ripresa ha giocato titolare in 7 partite (559 minuti) (Di sabato 11 luglio 2020) Rino Gattuso fa giocare tutti, cambia formazione, alterna i cambi, ma c’è un giocatore che gioca sempre, è Lorenzo Insigne. Il capitano, scrive il Corriere dello Sport, salta il turnover. Nel calcio dopo il lockdown è l’unico della squadra che ha sempre giocato dal primo minuto. “Mai una pausa, mai un turno di riposo e sistematicamente titolare sia in campionato, sia in Coppa Italia: per un totale di 7 partite consecutive e 559 minuti (esclusi recuperi). Impressionante continuità e ottima condizione psicofisica sin Dalla prima cavalcata a freddo con l’Inter, quella della gloria del gol di Mertens nella semifinale di coppa con l’Inter, dopo 105 giorni trascorsi tra il ... Leggi su ilnapolista

