Grande Fratello Vip, professionista del bisturi nel cast? “Sta facendo di tutto per entrare…” (Di sabato 11 luglio 2020) E’ un professionista del bisturi ma punta al Grande Fratello Vip: di chi stiamo parlando? In queste settimane proseguono incessantemente i cast ed i provini per la quinta edizione del reality show di casa Mediaset in partenza da settembre con Alfonso Signorini. Tra i tanti volti, anche una probabile autocandidatura. Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis... L'articolo Grande Fratello Vip, professionista del bisturi nel cast? “Sta facendo di tutto per entrare…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

