Formula 1, GP Austria: qualifiche a rischio rinvio per la pioggia (Di sabato 11 luglio 2020) Le qualifiche del GP d’Austria sono a rischio rinvio per la pioggia. Possibile recupero a poche ore dalla gara. SPIELBERG (Austria) – Le qualifiche del GP d’Austria, secondo appuntamento con la Formula 1, sono a forte rischio per la pioggia incessante che sta cadendo sul circuito in queste ore. La decisione sarà presa a ridosso della sessione con la possibilità di spostarle a domenica mattina a poche ore dalla gara. Annullata la terza sessione di prove libere La forte pioggia caduta su Spielberg ha portato all’annullamento della terza sessione di prove libere. In caso di annullamento delle qualifiche si terrà conto ... Leggi su newsmondo

Formula 1 - GP Austria : Ricciardo batte il cinque ai tifosi… Invisibili (VIDEO) La Formula Uno ha iniziato la stagione 2020 in Austria , dove domenica si svolgerà la seconda gara sullo stesso circuito. Naturalmente, in ottemperanza alle norme anti-Covid, le corse si svolgeranno a porte chiuse. Ma quanto può mancare ...

La Uno ha iniziato la stagione 2020 in , dove domenica si svolgerà la seconda gara sullo stesso circuito. Naturalmente, in ottemperanza alle norme anti-Covid, le corse si svolgeranno a porte chiuse. Ma quanto può mancare ... Formula 1 - dove vedere qualifiche GP Austria : diretta tv e streaming gratis In questo secondo weekend di luglio la Formula 1 sbarca di nuovo in Austria dove sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, si correrà la seconda prova del campionato mondiale. La scorsa settimana a trionfare è stato Valtteri Bottas ...

In questo secondo weekend di luglio la 1 sbarca di nuovo in sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, si correrà la seconda prova del campionato mondiale. La scorsa settimana a trionfare è stato Valtteri Bottas ... Formula 1 - Gp Stiria : la diretta della prove libere in Austria Spielberg, Austria,, 10 luglio 2020 - Formula 1 di nuovo in Austria , per il secondo appuntamento del mondiale. Sul Red Bull Ring il lungo weekend del Gp della Stiria inizia con le prove libere . Dopo ...

SkySportF1 : Red Bull promossa, e la @ScuderiaFerrari? L'analisi del venerdì del Red Bull Ring #AustrianGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : F1 LIVE, piove in Austria: Libere 3 posticipate e in dubbio Le ultime ? - SkySportF1 : F3 interrotta, pioggia a dirotto su Spielberg. #F1 alle 12 LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #Formula1 - Ivic94757448 : RT @angyco888: Daniil Kvyat il pilota russo della Formula 1 dell’Alpha Tauri che al GP d’Austria non si è inginocchiato contro il razzismo.… - SemperAdamantes : RT @angyco888: Daniil Kvyat il pilota russo della Formula 1 dell’Alpha Tauri che al GP d’Austria non si è inginocchiato contro il razzismo.… -