Follia neofascista in Gb: infettare ebrei, neri e musulmani (Di sabato 11 luglio 2020) I neofascisti inglesi vogliono sfruttare l’emergenza coronavirus per creare tensione razzista e in alcuni casi chiedono di infettare i loro nemici storici. Combattere i ‘nemici storici’ sfruttando la propaganda del coronavirus. In altre parole, i neofascisti inglesi vogliono addossare la colpa della pandemia a ebrei, neri e musulmani. Un dossier della Commissione britannica per la lotta all’estremismo e al terrorismo ha reso noto di aver ricevuto notizie di gruppi neonazisti e neofascisti intenzionati a usare la crisi sanitaria del coronavirus per promuovere campagne xenofobe e razziste: in alcuni gruppi si ordina di infettare neri, ebrei e musulmani. I gruppi usano i social “per seminare ... Leggi su chenews

