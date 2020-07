FANTACALCIO – Brescia-Roma: gol di Fazio o autogol di Andreacci? (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) La Roma passa in vantaggio. All’inizio del secondo tempo con il Brescia, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gli ospiti sfruttano un calcio d’angolo e dopo una mischia confezionano la rete dello 0-1 grazie a Federico Fazio. Il difensore argentino tira verso la porta, Andreacci ci mette del suo buttandosi di fatto la palla in porta. Per gli amici del FANTACALCIO la decisione della Lega di Serie A è di assegnare la rete a Fazio. Leggi su sportface

