Eterna emergenza | se Conte rimette il Paese in stallo La versione di Cazzola

In devastante sinergia con la crisi sanitaria è scoppiata la pandemia della psicosi collettiva, gonfiata dall'incalzare quotidiano dei media, che ha indotto le persone a chiudersi in casa, ...

Più ancora che sotto il profilo politico e costituzionale, la proroga dell'emergenza da parte di Conte è un gesto di irresponsabilità. Getta di nuovo il Paese nel panico e dà al premier una via d'usci ...

