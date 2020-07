Di Maio incontra Draghi in segreto: 5 Stelle fedelissimi di Conte temono il doppio gioco del Ministro (Di sabato 11 luglio 2020) Il Ministro degli Esteri ha incontrato l’ex Presidente Bce lo scorso 26 giugno. Ma senza avvertire nè Conte nè il suo partito. Si è parlato dei dossier europei, ma i fedelissimi di Conte temono per la tenuta della Maggioranza. Il Ministro degli Esteri, ex capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ha incontrato, … L'articolo Di Maio incontra Draghi in segreto: 5 Stelle fedelissimi di Conte temono il doppio gioco del Ministro proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

