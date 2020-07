Demi Moore, se l’ufficio è tra la vasca e il lavandino (Di sabato 11 luglio 2020) Apparentemente, nulla nell’ultimo post pubblicato su Instagram da Demi Moore avrebbe dovuto suscitare controversie. L’attrice, che nei giorni di quarantena è rimasta nell’Idaho, insieme alle figlie e all’ex marito, Bruce Willis, ha postato online un’immagine inerente al suo prossimo lavoro. «Sono entusiasta all’idea di poter condividere ciò su cui ho lavorato negli ultimi tempi», ha scritto, spiegando di essere stata scelta come voce narrante di Dirty Diana, podcast in sei puntate destinato ad esplorare il sesso e la passione da una prospettiva femminile. «Il primo episodio debutterà lunedì 13 luglio», ha scritto ancora Demi Moore, che per l’occasione si è fatta immortalare nel proprio ufficio: un divanetto con tappezzeria a fiori, sistemato all’interno di un enorme bagno. Leggi su vanityfair

Demi Moore star e produttrice del podcast erotico Dirty Diana L'attrice Demi Moore sarà la star e la produttrice del podcast erotico intitolato Dirty Diana , in arrivo il 13 luglio online. Demi Moore sarà la protagonista del podcast erotico intitolato Dirty Diana , un progetto ideato dalla star tup ...

L'attrice sarà la e la del intitolato , in arrivo il 13 luglio online. sarà la protagonista del intitolato , un progetto ideato dalla tup ... Ghost : Patrick Swayze - Demi Moore e la scena del vaso - i retroscena Patrick Swayze e Demi Moore , durante le riprese di Ghost - Fantasma, hanno creato la scena del vaso di argilla, una delle più sensuali della storia del cinema. La scena del vaso è indubbiamente una delle sequenze più memorabili ...

e , durante le riprese di - Fantasma, hanno creato la del di argilla, una delle più sensuali della storia del cinema. La del è indubbiamente una delle sequenze più memorabili ... Demi Moore nel cast del film “Songbird” sulla pandemia Demi Moore in un nuovo film sulla panDemia. La pellicola, un thriller in cui saranno usati parametri di distanziamento sociale in stile Covid-19 affinchè le riprese possano iniziare al più presto a Los Angeles, è intitolata ...

ModaCorriere : Demi Moore sconvolge i fan con le foto del suo bagno, dove ha divano e tappeto - ModaCorriere : Demi Moore sconvolge i fan con le foto del suo bagno, dove ha divano e tappeto - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Demi Moore: al via la nuova serie podcast - elicriso : @La_Connie_ hai visto che Demi Moore ha un santo in bagno? - sfiorata82 : RT @ParamountItalia: Nuovo impegno per Demi, ma non al cinema #DemiMoore #DirtyDiana -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Moore Demi Moore sconvolge i fan con le foto del suo bagno, dove ha divano e tappeto Corriere della Sera Ghost compie trent’anni e rimane il film romantico più amato degli anni ‘90

Sono passati 30 anni da quando la storia d’amore più romantica di Hollywood, Ghost, diretto da Jerry Zucker, è uscita nei cinema italiani. L’amore eterno tra Sam, un funzionario di banca di New York, ...

Ghost: da 30 anni "Ti amo", "Idem"

ll 13 luglio del 1990 usciva il film Ghost - Fantasma. Vi raccontiamo le curiosità, i personaggi, le battute memorabili e l'origine del fantasy romantico con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldbe ...

Sono passati 30 anni da quando la storia d’amore più romantica di Hollywood, Ghost, diretto da Jerry Zucker, è uscita nei cinema italiani. L’amore eterno tra Sam, un funzionario di banca di New York, ...ll 13 luglio del 1990 usciva il film Ghost - Fantasma. Vi raccontiamo le curiosità, i personaggi, le battute memorabili e l'origine del fantasy romantico con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldbe ...