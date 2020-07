Del Ponte da sballo a Bulle! (Di sabato 11 luglio 2020) La ticinese ha corso i 100m in 11"10, stabilendo il secondo miglior tempo di sempre per una rossocrociata Leggi su media.tio.ch

BULLE - Continua l'ottimo momento di forma di Ajla Del Ponte, che già di recente si era messa in grande evidenza stabilendo un record a livello nazionale nei 150m (16''71). Quest'oggi la ticinese, ...

Tricase, un’auto vola giù dal cavalcavia. I Vigili del Fuoco estraggono una ragazza dalle lamiere

Un incidente che avrebbe potuto rivelarsi ben più grave e concludersi con una tragica fine. Nella mattinata di oggi un’auto è volata giù da un cavalcavia, sulla cosiddetta Cosimina, la circonvallazion ...

