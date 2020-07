Coronavirus, tornano a salire i pazienti in terapia intensiva (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA – Dopo tre giorni di crescita, calano i nuovi contagi ma tornano a salire i ricoverati in terapia intensiva. Sono questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia da coronavirus in Italia. Leggi su dire

Coronavirus - tornano le restrizioni in Spagna : 70 focolai attivi Coronavirus , tornano le restrizioni in Spagna : 70 focolai attivi . Catalogna e Galizia le regioni più colpite con l’obbligo delle mascherine reintrodotto assieme alla chiusura di alcune attivi tà La situazione del Coronavirus torna ...

188 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i casi scendono nuovamente sotto i 200 giornalieri. Cala anche il numero di morti: i decessi nelle ultime 24 ore sono stati soltanto set ...

Coronavirus a Bologna, c’è un nuovo focolaio: ora tocca alla Tnt con 29 lavoratori positivi

Un nuovo focolaio di coronavirus nel settore della logistica. Dopo il corriere Brt-Bartolini tocca ora alla Tnt Express dove, nella sede di via Colombo, sono stati individuati 29 lavoratori positivi a ...

