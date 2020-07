Autoabbronzante Viso: tutti i consigli per un risultato perfetto e naturale. (Di sabato 11 luglio 2020) L’Autoabbronzante Viso rappresenta una soluzione innovativa e d’emergenza quando l’estate incalza, il desiderio di tintarella sale, ma si è impossibilitate a godere dei raggi del sole al male, in montagna, per esigenze lavorative, personali o familiari. Purtroppo, la recente pandemia ha imposto pesanti sacrifici e molte persone sono costrette a rinunciare alle vacanze. Ecco, allora concretizzarsi una soluzione magnifica per risultare abbronzate senza andare in spiaggia. Attenzione però alle macchie di colore, agli accumuli di pigmento e a tanti dettagli che fanno la differenza. Curiose di scoprire tutti i consigli su come utilizzarla al meglio? Allora non perdetevi questi suggerimenti! Ecco cosa dovete sapere per utilizzarlo al meglio. Gli autoabbronzanti permettono di avere ... Leggi su pianetadonne.blog

