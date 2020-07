You, Penn Badgley: "Nella vita reale siamo simili a Joe, anche se è un serial killer" (Di venerdì 10 luglio 2020) Penn Badgley ha parlato della seconda stagione di You ricordando come Nella realtà siamo più simili al serial killer Joe di quanto si potrebbe pensare. Penn Badgley ha parlato del suo ruolo Nella serie You spiegando come Nella vita reale ci siano molti punti in comune tra le persone e i serial killer come Joe Goldberg. L'attore ha spiegato che la serie mostra inoltre il lato meno positivo delle storie d'amore in cui ci si autoconvince di essere infelici a causa della persona con cui si ha una relazione. Il protagonista dello show prodotto per Netflix ha spiegato: "Quando odi qualcuno e immagini Nella tua ... Leggi su movieplayer

Penn Badgley e la produzione di You sulle accuse di molestie a Chris D’Elia : “Bisogna credere alle vittime” La vicenda di Chris D'Elia, l'attore di You e noto comico accusato di molestie sessuali da numerose ragazze via Twitter, è solo l'ennesima emersa negli ultimi anni grazie ad una nuova consapevolezza sui temi della violenza di genere e ...

La vicenda di D'Elia, l'attore di You e noto comico accusato di sessuali da numerose ragazze via Twitter, è solo l'ennesima emersa negli ultimi anni grazie ad una nuova consapevolezza sui temi della violenza di genere e ... Penn Badgley di You sta per diventare papà per la prima volta : avvistato con la moglie Domino Kirke Proprio come nel finale della seconda stagione della serie Netflix di cui è protagonista, anche nella vita Penn Badgley sta per diventare papà per la prima volta. L'attore 33enne di Gossip Girl e sua moglie Domino Kirke, 36 anni, ...

