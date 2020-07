Wirecard, quei documenti segreti in mano a Marsalek (Di venerdì 10 luglio 2020) Non finiscono mai i risvolti di contorno allo scandalo finanziario che ha affossato nel giro di nemmeno una settimana la società finanziaria tedesca Wirecard AG, alla quale è stato contestato un ammanco di bilancio pari a oltre 2 miliardi di dollari. Dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Markus Braun, il suo arresto dopo essere sentito dalla … Wirecard, quei documenti segreti in mano a Marsalek InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Wirecard quei Quei due miliardi spariti nel nulla - Ticinonline Ticinonline Wirecard. Lo scandalo che ha sconvolto la Germania. La terza parte: il crollo

Siamo all’inizio del 2020. Mentre il mondo si dibatte nella pandemia, a marzo a Ernst&Young arrivano documenti relativi a 1,9 miliardi di dollari contabilizzati da Wirecard nella propria liquidità e i ...

Wirecard: ancora ko a Francoforte (-5%), top manager in fuga legato a servizi segreti

Secondo indiscrezioni di stampa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 lug - Si tinge di giallo lo scandalo di Wirecard, la fintech tedesca che ha portato i libri in tribunale dopo la scoperta di ...

