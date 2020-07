Un medico in famiglia, era Adriano nella serie. Ora lo vogliono ad Hollywood (Di venerdì 10 luglio 2020) Un medico in famiglia ha avuto, all’interno del suo cast, degli interpreti che poi hanno avuto la possibilità di lasciare la propria traccia nel mondo del cinema italiano. Molti, infatti, sono stati i personaggi della fiction interpretati da grandi attori. Ne è un esempio Adriano, il personaggio amico di Alberto (interpretato da Manuele Labate) che … L'articolo Un medico in famiglia, era Adriano nella serie. Ora lo vogliono ad Hollywood proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mante : Ho un caro amico, compagno di studi e bravissimo medico che per 3 mesi ha lavorato come molti in un reparto covid.… - CaponGino : @Libero_official Il NANO ha le sue aziende nel campo medico farmaceutico assicurativo .... e altro ancora!!! da tut… - giocarmon : -*- Tisana di mele–Indicata per combattere le influenze stagionali è di facile preparazione. Poiché in questa ric… - AntonySciascia : @merycarliter373 Strano però, se continua magari fatti dare un'occhiata anche solo dal medico di famiglia, perché s… - _Valealizzi_ : RT @lostinreality01: ??#12 UN MEDICO IN FAMIGLIA (79 VOTI) ?? sconvolta che sia prima di twin peaks,,,, -

Ultime Notizie dalla rete : medico famiglia Come scegliere o cambiare il medico di base a Treviso TrevisoToday Il quartiere di Mumbai che ha battuto il coronavirus

Dharavi è il quartiere più popoloso dell’Asia. Nella baraccopoli, set del film premio Oscar “Slummdog Millionaire”, vive un milione di persone: 360 mila si sono sottoposti allo screening porta a porta ...

Salute, un video per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative

Un video per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative, prima, durante e dopo la pandemia. È quello realizzato da File (Fondazione Italiana di Leniterapia), un filmato di quasi dieci minuti ...

Dharavi è il quartiere più popoloso dell’Asia. Nella baraccopoli, set del film premio Oscar “Slummdog Millionaire”, vive un milione di persone: 360 mila si sono sottoposti allo screening porta a porta ...Un video per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative, prima, durante e dopo la pandemia. È quello realizzato da File (Fondazione Italiana di Leniterapia), un filmato di quasi dieci minuti ...