Turchia, Santa Sofia non è più un museo: può diventare una moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Santa Sofia, uno dei luoghi più celebri della città di Istanbul, potrà essere convertita in moschea. A stabilirlo una corte turca, che ha annullato il provvedimento firmato dal primo presidente della Repubblica, Mustafa Kemal Ataturk, che nel 1935 aveva trasformato in un museo quello che fino a cinque anni prima era stata la moschea di Aya Sofia. Leggi su dire

