Trono Over, Ida e Riccardo storia finita: arriva la verità sull’addio (Di venerdì 10 luglio 2020) Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, si è cercato di fare luce sulle voci che ormai si rincorrono da settimane riguardo la crisi che sembrerebbe esserci tra Ida Platano, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, e il suo compagno, Riccardo Guarnieri. Come era già stato detto dalla stessa dama, per … L'articolo Trono Over, Ida e Riccardo storia finita: arriva la verità sull’addio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Trono over Ida Platano osa senza Riccardo | Foto senza veli su Instagram - moonshadow_369 : C'è il Trono Over che li aspetta. #TemptationIsland - marco_strepa : Sofia Trono over stagione 2020/21 di Uomini e donne #TemptationIsland - __kdms__ : RT @AliceTresca: Se siamo tutti d’accordo direi che Lorenzo possa prendere benissimo il posto di Tinì al trono over #TemptationIsland - grazielaa96 : RT @AliceTresca: Se siamo tutti d’accordo direi che Lorenzo possa prendere benissimo il posto di Tinì al trono over #TemptationIsland -