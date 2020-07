Tim esclude Huawei da una gara per la rete 5G (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ingresso della sede Huawei a Milano (foto Daniele Monaco)Huawei non parteciperà alla costruzione della rete 5G di Tim in Italia e in Brasile. A riportare la notizia è Reuters, secondo cui il principale operatore italiano di telecomunicazioni ha deciso di escludere il colosso cinese dalla gara di appalto per la fornitura di apparecchiature destinate all’installazione della sua rete centrale di connessione ultraveloce 5G destinata a processare i dati sensibili. A rientrare tra i fornitori di apparecchiature che invece Tim ha invitato a collaborare per la costruzione della sua infrastruttura ci saranno altri big del settore delle telecomunicazioni come Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir & Affirmed Networks, quest’ultima recentemente acquisita da Microsoft ... Leggi su wired

