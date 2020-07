Snowboardcross, allenamento a Tirrenia per Moioli e compagni: la squadra di Slopestyle in Austria (Di venerdì 10 luglio 2020) allenamento in Austria per la squadra di Coppa del mondo di Slopestyle freesnow. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato da domenica 12 a sabato 19 luglio cinque atleti: si tratta di Emil Zulian, Nicola Liviero, Emiliano Lauzi, Loris Framarin, Alberto Maffei con l’allenatore responsabile Filippo Kratter e i tecnici Davide Cecconi e Patrick Mazzariol. Il primo appuntamento agonistico della stagione è previsto il 26-28 novembre 2020 con il big air di Pechino (Chn), mentre l’halfpipe esordirà il 10-12 dicembre 2020 a Copper (Usa) e lo Slopestyle il 13-15 gennaio 2021 all’Alpe di Siusi. Sempre una settimana di lavoro ma all’interno della struttura del Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia, dove è previsto da ... Leggi su sportfair

