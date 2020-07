Sassuolo, i convocati per la Lazio: assente Defrel per infortunio (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Sassuolo, con un comunicato ufficiale, ha annunciato i convocati in vista della gara di domani contro la Lazio. Di seguito la lista completa: Consigli, Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Magnani, Kyriakopoulos, Magnanelli, Djuricic, Traoré, Ghion, Mercati, Bourabia, Locatelli, Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Manzari. Sarà indisponibile Gregoire Defrel, per il quale gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Foto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo Sassuolo, i convocati per la Lazio: assente Defrel per infortunio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Bologna - i convocati per il Sassuolo Il Bologna mediante un comunicato ufficiale ha annunciato la lista dei calciatori convocati da Sinisa Mihajlovic in vista del match che verrà disputato contro il Sassuolo . Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Corbo, Danilo, ...

Il mediante un comunicato ufficiale ha annunciato la lista dei calciatori da Sinisa Mihajlovic in vista del match che verrà disputato contro il . Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Corbo, Danilo, ... Bologna Sassuolo - i convocati di De Zerbi : fuori Romagna - Obiang e Djuricic Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna al Dall’Ara. ...

Roberto De ha diramato l’elenco dei giocatori per il match di questa sera contro il Roberto De ha diramato l’elenco dei giocatori per il match di questa sera contro il al Dall’Ara. ... Convocati Sassuolo Lecce : De Zerbi ritrova Toljan e Magnani Convocati Sassuolo Lecce: le scelte dell’allenatore Roberto De Zerbi per il match di Serie A contro i pugliesi di Fabio Liverani Il Sassuolo ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro il Lecce, valevole per la 30a ...

SassuoloUS : #LazioSassuolo: sono 25 i convocati neroverdi ???? ?? - Noovyis : (Sassuolo, i convocati per la Lazio: assente Defrel per infortunio) - - LazioNews_24 : #Sassuolo, i convocati di #DeZerbi per la gara contro la #Lazio: out #Defrel #LazioSassuolo #SerieA - sportli26181512 : Convocati Sassuolo: out Defrel per un problema muscolare: Ecco i convocati del Sassuolo per la sfida con la Lazio:… - andreatakeapill : RT @Fantacalcio: Sassuolo: infortunio per Defrel, le ultime ed i convocati -