Pil, nel 2° trimestre crolla a -10% BankItalia: stime riviste al ribasso (Di venerdì 10 luglio 2020) La Banca d'Italia stima una caduta dell'economia italiana del 9,5% quest'anno nello scenario di base. Il ritocco al ribasso è indicato nel Bollettino economico trimestrale che rivede la stima fatta dagli economisti di via Nazionale poco più di un mese fa (-9,2%). Non cambia invece la stima (-13% circa nel 2020) dello scenario 'severo', ossia quello con una recrudescenza della pandemia Covid-19. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

