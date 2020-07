Paper Mario: The Origami King in un ricco gameplay che mostra meccaniche, combattimenti e molto altro (Di venerdì 10 luglio 2020) Durante l'evento Nintendo Treehouse conclusosi pochi minuti fa, la compagnia giapponese ha condiviso alcuni nuovi dettagli sul gameplay di Paper Mario: The Origami King.Il gameplay mostrato prende ad esame la parte iniziale del gioco, che ci introduce al cattivo principale della trama, King Olly. Olly ha rapito e fatto il lavaggio del cervello alla Principessa Peach e ha anche piegato i servi di Bowser trasformandoli in Origami di carta. Come nei giochi Zelda, diversi elementi saranno nascosti dallo scenario e dovranno essere trovati dal giocatore. Diverse parti della scena dovranno essere distrutte e i giocatori saranno in grado di coprirle con carta per ricostruirle, guadagnando monete per ogni parte ricostruita.Il video si focalizza ... Leggi su eurogamer

