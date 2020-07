Nuove grane per i Benetton. La Procura di Genova apre un’inchiesta sulle manutenzioni in Liguria. E l’Ad di Autostrade è indagato per i pannelli fonoassorbenti (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuova tegole per i Benetton. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo, dopo una serie di esposti, compreso uno del presidente della Regione Giovanni Toti, in merito ai disagi lungo la rete autostradale ligure dovuti alle ispezioni nei tunnel e i cantieri con gli scambi di carreggiata. I magistrati hanno chiesto chiarimenti al ministero dei Trasporti e direttamente ad Aspi sulle tempistiche degli accertamenti e le modalità e sulla anticipazione della fine delle ispezioni e il differimento degli interventi meno urgenti. Nell’esposto-denuncia presentato dal governatore Toti era stato evidenziato che “le modalità di programmazione e effettuazione dei lavori poste in essere nelle ultime settimane sembrano improntate principalmente alla tutela di una accezione ‘strutturale’ di ... Leggi su lanotiziagiornale

Nuove grane per i Benetton. La Procura di Genova apre un'inchiesta sulle manutenzioni in Liguria. E l'Ad di Autostrade è indagato per i pannelli fonoassorbenti

