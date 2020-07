Mollicone: inerzia Franceschini su Teatro Eliseo è indecente (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Troviamo indecente, al di la’ del merito della vicenda finanziaria del Teatro, che nel centenario dell’Eliseo, ora centro di produzione di eccellenza, il Mibact non sia intervenuto con un piano di emergenza, ne’ abbia convocato un tavolo di crisi come da noi richiesto e su cui il Governo aveva dato disponibilita’, approvando un nostro ordine del giorno al Milleproroghe. Ora abbiamo presentato un odg che obbliga il Governo alla convocazione di un Osservatorio permanente sul Teatro e la cultura, e intimiamo al ministro Franceschini di farlo subito”. Cosi’ in una nota il capogruppo Fdi in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, il deputato Federico Mollicone. Leggi su romadailynews

