Michele Ciliberto entra nel cda dell’Istituto italiano degli Studi Storici (Di venerdì 10 luglio 2020) Michele Ciliberto, professore emerito di Storia della Filosofia della Scuola Normale di Pisa, è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell’Istituto italiano per gli Studi Storici, fondato nel 1946 da Benedetto Croce a Napoli, a Palazzo Filomarino sede della sua monumentale biblioteca. Fanno parte del consiglio di amministrazione il presidente Natalino Irti, l’amministratore delegato Roberto Giordano, Piero Craveri e Benedetto Giusti. In passato hanno fatto parte del consiglio dell’Istituto personalità della vita culturale e politica italiana come Luigi Einaudi e Luigi Russo. L’Istituto ‘Croce’ promuove gli Studi Storici attraverso lezioni, esercitazioni, indagini e ricerche in archivi pubblici e ... Leggi su ildenaro

