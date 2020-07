Meteo, Estate shock in Scandinavia: in Norvegia -7,2°C e 35cm di neve a pochi giorni dai +34°C di fine Giugno (Di venerdì 10 luglio 2020) Meteo – È un’Estate dagli sbalzi di temperatura eccezionali in Scandinavia, che dopo aver vissuto un Giugno caldissimo, si è ritrovata con temperature sotto zero e persino sotto la neve a inizio luglio. Giugno con caldo record in Norvegia, Svezia e Finlandia, dopo i +34,3°C raggiunti all’aeroporto di Trondheim (Norvegia) il 27 Giugno scorso che hanno battuto il record precedente di +33,5 del luglio 2019. Anche la Svezia ha raggiunto i +34°C, temperatura registrata a Skelleftea, mentre la città di Forse ha raggiunto i +33,4°C, stabilendo il nuovo record di tutti i tempi (superato quello di +32,8°C del luglio 2015). Non è stata da meno la Finlandia che ha registrato ... Leggi su meteoweb.eu

Le cartoline delle vacanze delle star, quasi tutte in Italia per quest'estate 2020. Qui c'è il cantante a Rimini Estate senza concerti (anche) per Vasco Rossi. Il rocker ha dovuto rinviare il tour, a ...

I commercianti raddoppiano l'estate empolese

Sono sempre di più, infatti, i negozi del centro città che hanno scelto di rimanere aperti fino alle ore 24, anche nella serata del martedì, oltre a quella “ufficiale” del giovedì. Una scelta che racc ...

