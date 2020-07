Manifest 2 debutta su Canale5 a caccia di complotti e divinità, cosa si nasconde dietro il loro mistero? Anticipazioni 10 e 17 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Finalmente, dopo una serie di slittamenti, Manifest 2 debutta su Canale5 con i nuovi episodi ancora inediti in chiaro. Il mistero legato all'ormai famoso volo 828 e ai suoi passeggeri, continua a destare curiosità nel pubblico di tutto il mondo tanto che la serie ha già ottenuto un rinnovo per una terza stagione in onda tra il 2020 e il 2021 negli Usa. Fino a quel momento, però, tutti i fan che non hanno ancora visto gli episodi della seconda stagione potranno farlo da oggi, venerdì 10 luglio, in prime-time, su Canale5.A tenerci compagnia saranno ben tre episodi a settimana del mistery thriller NBC che porta la firma di Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Cast Away) e quella di David Frankel (Il diavolo veste Prada), che qui ... Leggi su optimagazine

