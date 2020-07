Luigi Fresco come Alex Ferguson (Di sabato 11 luglio 2020) Lo chiamano l’Alex Ferguson italiano per il fatto che come il più celebre ex allenatore del Manchester Utd da moltissimi anni siede ininterrottamente sulla panchina della stessa squadra. Stiamo parlando di Luigi Fresco, 59 anni, che da 39 campionati è l’allenatore della Virtus Verona, formazione che milita nel campionato di Serie C. Nella speciale classifica europea di questi rari casi di attaccamento agli stessi colori, Fresco è davanti a Sir Alex, 27 anni, e a Arsène Wenger, ex Arsenal, 22 … Continua L'articolo Luigi Fresco come Alex Ferguson proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Prima il rimpasto, poi il rendiconto: il sindaco di Torre del Greco compatta la maggioranza

Torre del Greco. Prima il rimpasto in giunta, poi il rendiconto di gestione in consiglio comunale. Tutto in 12 ore. è la strategia decisa dal sindaco Giovanni Palomba per ricompattare la maggioranza d ...

