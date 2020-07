Le parole di Eisenberg gratificano Mattarella (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, rende omaggio al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della celebrazione virtuale del 4 luglio nei giardini di Villa Taverna. “Grazie perché lei rappresenta in maniera così significativa i valori che sono per noi importantissimi, democrazia e libertà – dice l’ambasciatore – Pochi rappresentano come lei questi valori come lei in questo meraviglioso Paese”. E ancora Eisenberg ringrazia Mattarella per “il tempo prezioso” che gli ha dedicato nei giorni scorsi, “con l’opportunità di incontrarla nuovamente”. Riguardo a Italia e Stati Uniti, sono “più forti quando lavorano insieme per un obiettivo comune” evidenzia Eisenberg. ... Leggi su ildenaro

ulixtulix : @deidesk lo aspetto al varco,pesando piu le parole che il risultato finale,che è scontato come sul 5G,su cui hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : parole Eisenberg Le parole di Eisenberg gratificano Mattarella - Ildenaro.it Il Denaro Le parole di Eisenberg gratificano Mattarella

L’ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, rende omaggio al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della celebrazione virtuale del 4 luglio nei giardini di Villa Taverna. “G ...

4 Luglio, Bocelli ospite dell'ambasciata Usa

Festa dell'Indipendenza, a villa Taverna insieme all'ambasciatore Eisenberg il tenore toscano e un altro ospite illustre, l'attore Robert De Niro ROMA — "Sono sinceramente felice di partecipare alla F ...

L’ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, rende omaggio al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della celebrazione virtuale del 4 luglio nei giardini di Villa Taverna. “G ...Festa dell'Indipendenza, a villa Taverna insieme all'ambasciatore Eisenberg il tenore toscano e un altro ospite illustre, l'attore Robert De Niro ROMA — "Sono sinceramente felice di partecipare alla F ...