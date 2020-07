Lazio, Inzaghi recrimina: “Alcune sviste arbitrali ci hanno condizionato” (Di venerdì 10 luglio 2020) “La squadra deve giocare le partite come le giocava prima. Non siamo più spensierati come prima. Con i ragazzi abbiamo parlato tanto e alcune sviste arbitrali i hanno condizionato nelle ultime gare. Domani c’è una partita molto impegnativa che dovremo affrontare nel migliore dei modi”. Così il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del match contro il Sassuolo, che andrà in scena allo stadio Olimpico domani pomeriggio alle 17:15. “Alcune problematiche ci hanno condizionato, non ho potuto ruotare i giocatori perché abbiamo avuto 5-6 defezioni ma nonostante questo la gara contro il Lecce dovevamo affrontarla in modo diverso – ha spiegato l’allenatore piacentino – Sono convinto che dobbiamo far tornare gli ... Leggi su sportface

