La triste e dolce storia di Stella | il cane di 15 anni salvato dall’eutanasia all’ultimo minuto

L’anziana proprietaria voleva porre fine alla vita del cane per non farlo soffrire in canile ma il veterinario non ce l’ha fatta e l’ha risparmiato. Ora si cerca un’adozione davvero del cuore «Abbiamo ...

Cioccolato, oggi la giornata mondiale. Oltre 12.000kg ordinati a domicilio nel 2019

Che mondo sarebbe senza cioccolato. Sicuramente più triste e meno dolce, considerando che si tratta di un cibo capace di migliorare l’umore anche nelle giornate più buie. Forse per questa ragione, il ...

