La Spezia, sequestro di mascherine non conformi: erano per gli ospedali (Di venerdì 10 luglio 2020) Sequestrate mascherine non conformi pronte per gli ospedali. Stamane operazione della GdF e dell’Agenzia delle Dogane di La Spezia Sequestrate mascherine non conformi che erano dirette negli ospedali italiani. erano oltre 240 mila pezzi. Stamane operazione della Guardia di Finanzia e dei funzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di La Spezia. In seguito a un indagine dei flussi di merci, con documenti e banche dati da parte del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, stamattina è scattata l’operazione a Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia, presso una società che aveva ottenuto la ... Leggi su bloglive

